POL-H: Zeugenaufruf: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf Parkplatz eines Schnellrestaurants in Neustadt am Rübenberge

Hannover (ots)

Die Polizei Neustadt sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen circa zehn Personen, die sich am Sonntag, 12.03.2023, auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Justus-von-Liebig-Straße zugetragen hat. Dabei sind nach ersten Erkenntnissen drei Beteiligte verletzt worden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich eine der beiden Gruppen an einem Fahrzeug vor dem Schnellrestaurant aufgehalten, als ein weiterer Pkw vorfuhr. Nachdem aus dem hinzugekommenen dunklen SUV mehrere Personen ausgestiegen waren, schlugen diese unvermittelt auf ihre Kontrahenten ein. Die Auseinandersetzung der beiden Gruppen setzte sich anschließend über den gesamten Parkplatz hinweg fort. Hierbei setzten beide Parteien auch Latten oder Stangen als Schlagwerkzeuge ein.

Anschließend flüchtete der dunkle SUV mit seinen Insassen vom Parkplatz in unbekannte Richtung. Auch die vor Ort Verbliebenen verließen nach der Auseinandersetzung die Örtlichkeit und begaben sich in eine hannoversche Klinik. Von dort aus informierten sie die Polizei. Ein 15-jähriger Jugendlicher sowie ein 22- und ein 29-Jähriger mussten in dem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der 29-Jährige verblieb aufgrund seiner erlittenen Verletzungen im Krankenhaus.

Die Polizei in Neustadt hat die Ermittlungen zu den bislang unklaren Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den beiden Gruppen um zwei Stränge einer als Clan eingestuften Familie aus Hannover sowie dem Umland.

Die Polizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05032 9559-115 zu melden.

