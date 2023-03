Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Raub auf ein Wettbüro in der List - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montag, 13.03.2023, hat ein bislang unbekannter Täter einen Angestellten eines Wettbüros am Lister Platz mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im Anschluss flüchtete er mit der erlangten Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat ein Mann in der Zeit zwischen 12:10 Uhr und 12:15 Uhr ein Wettbüro am Lister Platz. Er bedrohte den 26-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Im Anschluss flüchtete er mit dem Geld fußläufig in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

Der Täter war etwa 1,90 Meter groß, circa Anfang 20 Jahre alt und war von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze, eine helle Jeans und weiße Sneaker.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Täter und/oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell