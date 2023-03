POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Rolf Kuno K. (69) aus Burgdorf gesehen?

Hannover (ots) - Am Montag, 13.03.2023, sind rund 40 Schülerinnen und Schüler durch das Versprühen von Reizgas an einer Oberschule verletzt worden. Sechs Personen mussten anschließend stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Barsinghausen trug eine 13-jährige Schülerin versehentlich Reizgas bei sich, ...

mehr