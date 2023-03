Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fußball: Polizei zieht positive Zwischenbilanz zur Partie Hannover 96 und Hansa Rostock

Hannover (ots)

Zum Zweitligaspiel Hannover 96 gegen Hansa Rostock hat die Polizei Hannover am Sonntag, 12.03.2023, eine positive vorläufige Einsatzbilanz gezogen. Das Fußballspiel verlief mit rund 31.600 Fans, darunter rund 5.500 Anhänger der Gastmannschaft, friedlich und störungsfrei. Auch vor und nach dem Spiel blieb es weitestgehend friedlich. Gegen einzelne Personen leitete die Polizei dennoch Ermittlungsverfahren ein.

So versuchte ein alkoholisierter Gästefan ein zweites Mal in das Stadion zu gelangen. Der 35-Jährige erhielt einen Platzverweis und eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. Ein 20 Jahre alter Gästefan wurde im Laufe des Einsatzes gleich zweimal dabei beobachtet, wie er in Richtung der Polizei einen Hitlergruß zeigte. Konsequenterweise erhielt er zwei Strafanzeigen. Zudem nahm die Polizei eine wechselseitige Körperverletzung zwischen einem 22 Jahre altem Hannover- und einem gleichaltrigen Rostock-Fan auf. Wegen der Auseinandersetzung vor dem Stadion erhielten beide Personen eine Strafanzeige.

Ein weiterer, 27 Jahre alter Gästefan beleidigte Polizeibeamte. Auch gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf dem Schützenplatz bemerkten Einsatzkräfte eine Person, der einen dort abgestellten Pkw beschädigte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Rund um das Spiel kam es zu Verkehrseinschränkungen. Größere Probleme wurden hierdurch nicht bekannt. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell