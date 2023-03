POL-H: Hannover-Döhren: Polizei nimmt Serien-Handtaschenräuber fest

Hannover (ots) - Nach einem Tötungsdelikt an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover-Döhren hat die Polizei am Mittwoch, 08.03.2023, einen Tatverdächtigen gefasst. Der 22-Jährige wurde unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften am Abend in einer Wohnung in Hameln festgenommen. Er steht unter Verdacht, am ...

mehr