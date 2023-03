Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu Tötungsdelikt in Hannover im Bereich Hameln festgenommen

Hannover (ots)

Nach einem Tötungsdelikt an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover-Döhren hat die Polizei am Mittwoch, 08.03.2023, einen Tatverdächtigen gefasst. Der 22-Jährige wurde unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften am Abend in einer Wohnung in Hameln festgenommen. Er steht unter Verdacht, am 28.02.2023 mehrfach auf einen 34-Jährigen geschossen zu haben. Der Mann erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Der gegen den 22-Jährigen bestehende Haftbefehl soll am Donnerstag von einem Haftrichter verkündet werden.

Die ursprüngliche Meldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5452628

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

