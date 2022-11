Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (470/2022) Diebe stehlen Pedelec aus Hinterhof in Bad Lauterberg und ließen den Vorderreifen zurück

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Erikastraße

Samstag, 05. November 2022, in der Zeit zwischen 17:30 und 02:00 Uhr

BAD LAUTERBERG (as) - Im rückwärtigen Bereich eines Hotels in der Erikastraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am vergangenen Samstagabend (05.11.22) ein Pedelec im Wert von rund 1.500 EUR gestohlen.

Das blaue Pedelec der Marke "Giant Stance E" mit der Rahmengröße 27", schwarzem Sattel und schwarzen Griffen wurde nach derzeitigen Informationen durch die Besitzerin mit einem Faltschloss am Vorderreifen an einem Fahrradständer angeschlossen. Von hier verschwand es irgendwann in der Zeit zwischen 17:30 und 02:00 Uhr spurlos.

Als die Besitzerin zu ihrem Pedelec zurückkehrte, fand sie lediglich den angeschlossenen Vorderreifen ihres Bikes vor. Die Diebe bauten mutmaßlich den mittels Schnellspanner am Fahrrad montierten Vorderreifen ab und entkamen so mit dem restlichen Rahmen.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen, denen das beschriebene Pedelec ohne Vorderreifen aufgefallen ist oder die sonstige Hinweise zum Verbleib des Gefährts geben können, wenden sich bitte an die Polizei Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630.

