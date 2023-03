POL-H: Hannover-Südstadt: Mann (43) durch schwulenfeindliche Parolen beleidigt

Hannover (ots) - Am Montag, 13.03.2023, hat ein bislang unbekannter Täter einen Angestellten eines Wettbüros am Lister Platz mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im Anschluss flüchtete er mit der erlangten Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover ...

