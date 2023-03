Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter beschädigt mehrere Autos in Stöcken - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 15.03.2023, hat eine bislang unbekannte Person 25 Pkw in der Baumgartenstraße in Hannover-Stöcken zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter gesehen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken standen alle 25 Autos von verschiedenen Herstellern abgeparkt in der Baumgartenstraße. Am Donnerstag meldeten sich die ersten Geschädigten von den Fahrzeugen, welche unter anderem erhebliche Kratzspuren an ihren Fahrzeugen festgestellt haben. Bei der weiteren Nachschau in der betroffenen Straße stellten die Einsatzkräfte letztendlich 25 zerkratze Autos fest. Durch die Befragungen der Halter lässt sich der Tatzeitraum auf Mittwoch, 15.03.2023, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr eingrenzen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an Pkw in 25 Fällen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Rufnummer 0511 109-3817 zu melden. /bo, desch

