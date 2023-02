Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Firmeneinbrüche

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 05.45 Uhr brachen noch unbekannte Täter zunächst in die Produktionshalle einer Firma in der Robert-Bosch-Straße in Erdmannhausen ein. Um ins Innere zu gelangen, brachen sie ein Fenster auf und stiegen ein. Im weiteren Verlauf hebelten sie eine Tür auf und gelangten so in das Büro der Firma. Dieses durchwühlten sie. Darüber hinaus wurde eine zweite Tür aufgebrochen, die zu den Büroräumlichkeiten einer weiteren Firma im selben Gebäude führte. Auch hier suchten die Täter nach Stehlenswertem. Mutmaßlich ließen die Unbekannten jedoch nichts mitgehen. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf 10.000 Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar@polizei.bwl.de, zu melden.

