POL-LB: Nufringen: Jugendliche zündeln auf Tartanbahn

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag rückte die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen gegen 9.20 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 13 Wehrkräften zu einem Pkw-Brand in die Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen aus. Eine 66-Jährige war mit ihrem Renault Megane in Richtung Krankenhaus unterwegs, als unvermittelt Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Nachdem sie am rechten Fahrbahnrand angehalten hatte, waren bereits erste Flammen zu ...

mehr