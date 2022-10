Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/Lkr. Rottweil) Motorradfahrer übersehen - Biker leicht verletzt (27.10.2022)

Dunningen/Lkr. Rottweil (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 10 Uhr, im Bereich des Parkplatzes der Kreissparkasse auf der Grabenstraße ereignet hat. Ein 33-Jähriger Fahrer eines Mercedes Vito parkte zur genannten Zeit rückwärts von dem Parkplatz aus. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Motorrad der Marke Honda, dessen 71-jährige Fahrer auf der Grabenstraße in Richtung Schulstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Motorradfahrer zu Sturz und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten den Mann zur medizinischen Versorgung in die Klinik nach Rottweil. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am Auto auf eine Höhe von rund 4.000 Euro und am Motorrad auf ungefähr 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell