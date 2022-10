Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer verursacht Spiegelstreifer - Polizei sucht Zeugen

Volkertshausen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochmittag, gegen 14:15 Uhr, auf der Landesstraße 189 zwischen Volkertshausen und Aach unterwegs gewesen. Ein Zeuge teilte mit, dass ein schwarzer Fiat Punto vor ihm Schlangenlinien fahre, dabei bereits ein entgegenkommendes Auto am Außenspiegel gestriffen, und nun am Ortseingang von Aach auf Höhe eines Autohauses angehalten habe. Bei der Überprüfung des Wagens stellten die Beamten bei dem 33-jährigen Fahrer starken Alkoholgeruch fest, was ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von über fünf Promille bestätigte. Der Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus Blut abgeben. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 33-Jährigen nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizei bittet Zeugen, denen der blaue Fiat Punto aufgefallen ist, oder die durch dessen Fahrweise gefährdet oder gar geschädigt worden sind, sich beim Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0, zu melden.

