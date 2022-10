Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Erlengrund/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Unbekannte am Donnerstag (20.10.) im Zeitraum von 12 bis 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Erlengrund. Im Haus durchsuchten sie den gesamten Wohnbereich nach Wertgegenständen. Sie flüchteten unter Mitnahme von Schmuck und Münzen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe prüft die Polizei einen Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch, der sich am Donnerstag in der Mittagszeit in der Bauerschaft Venne ereignet hat. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

