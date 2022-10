Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Beisenbusch/Verkehrsunfall - Erstmeldung

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall ist die B525 in aus Nottuln kommend in Fahrtrichtung Appelhülsen ab dem Abzweig Beisenbusch gesperrt. Eine Auffahrt auf die A43 AS Nottuln ist derzeit nicht möglich. An der Autobahnauffahrt hat sich ein Unfall ereignet, an dem auch ein LKW beteiligt war. Nach derzeitigem Stand sind zwei Personen verletzt.

