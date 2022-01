Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Donnerstag, 13. Januar 2022, um 12.20 Uhr, ist ein 61-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrrad auf der Frankampstraße in Höhe der Frankenstraße in Erle über einen sogenannten "Krähenfuß" gefahren. Dabei wurde das Vorderrad des Fahrrads beschädigt. Der Gelsenkirchener blieb unverletzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei meldete sich ein Zeuge, der angab, dass er mehrere "Krähenfüße" am Dienstag, 11. Januar 2020, in der Einfahrt seines Hauses an der Frankenstraße gefunden habe. Die Krähenfüße wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der/den Person/Personen machen können, die die "Krähenfüße" ausgelegt hat/haben. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 6264 an das Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 an die Leitstelle.

