Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes schützt Polizei vor Passanten

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 19.03.2022, hat in Weil am Rhein ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei vor einem mutmaßlichen Angriff eines unbeteiligten Passanten geschützt. Gegen 14:00 Uhr hatte ein 23-jähriger Mann im Rheincenter die Spendenbox eines Zirkus weggerissen und an sich genommen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verfolgte ihn und hielt ihn außerhalb des Gebäudes fest. Der Tatverdächtige soll den Security-Mitarbeiter geschlagen und getreten und auch beleidigt haben. Auch gegenüber der verständigten Polizei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Im Zuge dieser Festnahme solidarisierte sich ein 59 Jahre alter Passant mit dem Festgenommenen und kritisierte die Einsatzkräfte. Als sich dieser von hinten den Einsatzkräften der Polizei näherte, stellte sich ein anderer Security-Mitarbeiter schützend dazwischen. Der Passant soll diesem einen Stoß versetzt haben, so dass dieser gegen eine Türe prallte und sich dabei leicht verletzte. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell