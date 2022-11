Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Diebstahl aus Wohnung

Karlsruhe (ots)

Mit einem in einer Garage versteckten Schlüssel gelangten offenbar Unbekannte am Freitagnachmittag in ein Wohnhaus in der Waldstraße in Östringen. Dort durchwühlten die Täter wohl zwei Wohnungen und entwendeten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Schmuck sowie eine Münzsammlung im Wert von insgesamt über 12.000 Euro.

Die Polizei weist an dieser Stelle daraufhin, niemals den Haus- und Wohnungsschlüssel außerhalb der Wohnung zu verstecken. Einbrecher kennen jedes Versteck!

