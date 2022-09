POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neuwied (ots) - Am Sonntag, dem 18.09.2022, fand in Neuwied der 4. International Raiffeisentriathlon statt. Aus den gewonnen Erkenntnissen der letzten Veranstaltungen wurde in diesem Jahr die B256 lediglich von der Anschlussstelle Rengsdorf Nord bis zur Anschlussstelle Neuwied/Hafenstraße einseitig gesperrt. Somit kam es im Vergleich zu den letzten Veranstaltungen zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die ...

