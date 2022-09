POL-PDNR: 4. Internationaler Raiffeisentriathlon

Ockenfels (ots) - Am Samstag, den 17.09.2022 kam es gegen 21:00 Uhr in der Talstraße in Ockenfels zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Das E-Bike wurde kurzzeitig vom Geschädigten an der Außenwand seiner Garage abgestellt und dabei von einem unbekannten Täter entwendet. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein grünes Damenrad der Marke Diamant. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter der Telefonnummer 02644 9430 oder per Email an ...

