POL-PPRP: Lkw-Fahrer angegriffen

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, den 27. März 2022, steckten Unbekannte einen Müllcontainer in der Langgewann-Grundschule in Oggersheim in Brand. Die Feuerwehr löschte um 23:30 Uhr den Brand, welcher mittlerweile auf einen weiteren Müllcontainer übergriff. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Wer kann Hinweise zu Personen auf dem Schulgelände in der Zeit vor dem Brand machen? Sachdienliche Hinweise bitte an ...

mehr