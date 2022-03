POL-PPRP: Heckscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, den 27.03.2022, fuhr um 17:40 Uhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die Raschigstraße in Richtung Kallstadter Straße. Eine 44-jährige VW-Fahrerin wollte vom Weißdornhag in die Raschigstraße einfahren. An der Kreuzung kam es zum Unfall. Der Motorradfahrer wurde in die Grünfläche geschleuderte und schwer verletzt in ein Krankenhaus ...

mehr