Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Auffahrunfall durch kurze Unachtsamkeit.

Lippe (ots)

Auf der Herforder Straße ereignete sich im regen Feierabendverkehr am Montagnachmittag (13.02.2023) ein Auffahrunfall. Eine 38-Jährige aus Porta Westfalica fuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Opel Astra in Richtung Bad Salzuflen. Nach eigenen Angaben führte ein kurzer Moment der Unachtsamkeit dazu, dass sie auf den ihr voraus fahrenden Tesla eines 46-jährigen Bad Salzuflers auffuhr. Der Mann wurde durch den Aufprall leicht verletzt, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 1700 Euro.

