Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Katalysator gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (12./13.02.2023) schlugen unbekannte Diebe auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Unter der Howe" zu. Dort stellte ein Mann seinen grauen Opel Vectra am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr ab. Als er sein Auto am frühen Montagmorgen gegen 1.30 Uhr startete, bemerkte er, dass der Katalysator seines Opels entwendet wurde. Zeugenhinweise zum Diebstahl richten Sie bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

