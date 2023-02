POL-LIP: Detmold. Wem gehört das Rennrad?

Lippe (ots) - Am Samstagabend (11.02.2023) raubten zwei bislang unbekannte Männer die Avia-Tankstelle in der Bielefelder Straße aus. Wenige Minuten nach 21 Uhr liefen zwei maskierte Personen in die Tankstelle und verlangten, dass die Kasse geöffnet werde. Die Männer waren mit einem silberfarbenen Gegenstand und einer Art Werkzeug bewaffnet. Einer zerschlug die Plexiglasscheibe, die als Spuckschutz im Kassenbereich ...

