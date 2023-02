Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tankstelle ausgeraubt.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (11.02.2023) raubten zwei bislang unbekannte Männer die Avia-Tankstelle in der Bielefelder Straße aus. Wenige Minuten nach 21 Uhr liefen zwei maskierte Personen in die Tankstelle und verlangten, dass die Kasse geöffnet werde. Die Männer waren mit einem silberfarbenen Gegenstand und einer Art Werkzeug bewaffnet. Einer zerschlug die Plexiglasscheibe, die als Spuckschutz im Kassenbereich stand, und sie bedrohten die beiden Angestellten der Tankstelle. Eine der Frauen öffnete die Kasse und die Räuber nahmen das Scheingeld heraus. Anschließend flüchteten sie rennend vom Tatort in Richtung der Volksbank.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: beide etwa 1,80 m groß, sportlich und mit schwarzen Jacken bekleidet. Einer trug eine graue Hose und hatte sich mit einem Schal und einer Kapuze vermummt. Der zweite Tatverdächtige trug eine dunkle Mütze, eine schwarze Hose, eine OP-Maske und schwarze Handschuhe.

Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann oder weitere hilfreiche Beobachtungen gemacht hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell