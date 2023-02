Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zusammenstoß mit Pedelec-Fahrer

Lippe (ots)

(KF) Am Freitagabend befurh ein 57-jähriger Mann aus Lage mit seinem Pedelec die Währentruper Straße in Richtung Helpup. Zeitgleich bog eine 58-jährige Frau mit ihrem Volvo von einem Grundstück in die Währentruper Straße ein. Beim Einbiegen übersah die PKW-Fahrerin den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radler wurde durch den aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Bielefeld transportiert. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell