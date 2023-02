POL-LIP: Augustdorf. Betrunkener Mann verursacht Verkehrsunfall und flüchtet.

Lippe (ots) - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen gemeldet. In der Wittjestraße schlugen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (07./08.02.2023) die Seitenfenster von zwei Wagen ein. Sie stahlen aus einem Wagen eine Jacke der Marke Wellensteyn, aus dem anderen etwas Kleingeld. In der Lopshorner Allee gingen Unbekannte am Mittwochnachmittag (08.02.2023) einen ...

mehr