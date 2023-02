Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebstähle aus geparkten Autos.

Lippe (ots)

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen gemeldet. In der Wittjestraße schlugen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (07./08.02.2023) die Seitenfenster von zwei Wagen ein. Sie stahlen aus einem Wagen eine Jacke der Marke Wellensteyn, aus dem anderen etwas Kleingeld.

In der Lopshorner Allee gingen Unbekannte am Mittwochnachmittag (08.02.2023) einen Fiat an, der auf einem Parkplatz am Wald abgestellt war. Die Fahrerin stellte den Wagen um 17 Uhr auf dem Parkplatz ab und entdeckte bei ihrer Rückkehr um 17:45 Uhr, dass die Seitenscheibe beschädigt war. Aus dem Auto fehlte ihre grüne Lederhandtasche samt Geldbörse und Mobiltelefon.

Hinweise zu den Aufbrüchen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände, Papiere oder Kleidung in geparkten Fahrzeugen zurück. Schon Gegenstände von geringem Wert, die sichtbar im Auto liegen, können Diebe zum Aufbruch verleiten.

