Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Butenwall;

Unfallzeit: 13.01.23, 13.50 Uhr;

Ein 29-jähriger Pedelecfahrer aus Borken wollte am Freitagnachmittag vom Butenwall nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines entgegenkommenden 50-jährigen Borkeners, der auf dem Butenwall stadteinwärts unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 29-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Borkener Krankenhaus. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 1.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Beamten den Butenwall in beide Fahrtrichtungen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell