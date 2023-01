POL-BOR: Rhede - Einbruch in Bürogebäude

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Ottostraße; Tatzeit: 13.01.2023, zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr; Am Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus an der Ottostraße ein. Die Täter hebelten eine zum Garten gelegene Tür auf, durchsuchten das Innere und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen zwei Armbanduhren. Der Einbruch muss zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr erfolgt sein. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus ...

mehr