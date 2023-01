POL-BOR: Ahaus - Bei Einbruch Uhren entwendet

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Bahnhofstraße; Tatzeit: 14.01.2023, zwischen 16.00 Uhr und 21.10 Uhr; Unbekannte drangen am Samstag zwischen 16.00 Uhr und 21.10 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße ein. Die Täter hinterließen Hebelspuren an der Haus- sowie an der Wohnungstür und entwendeten ein Handy, eine Musikbox und Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 ...

