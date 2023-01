POL-BOR: Ahaus/Heek - Wem gehören das Skateboard und der Schlüsselbund?

Rhedde (ots) - Tatort: Rhede, Hardtstraße; Tatzeit: 13.01.2023, ca. 03.15 Uhr; Bislang unbekannte Einbrecher schlugen in der Nacht zum Freitag gegen 03.15 Uhr eine Fensterscheibe einer Spielhalle ein und konnten so in das Gebäude eindringen. Im Inneren wurden Spielautomaten aufgehebelt und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr