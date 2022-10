Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Diebstähle in Drolshagen

Drolshagen (ots)

Erneut haben sich unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag (16. Oktober, 21 Uhr) auf Montag (17. Oktober, 14:45 Uhr) Zugang zu zwei Garagen in Drolshagen verschafft. Sowohl in der Grimmestraße als auch in der Hellinghausstraße gelang es den Tätern, in die Garagen von zwei Einfamilienhäusern gewaltsam einzudringen und hochwertige Zweiräder zu stehlen.

In der Grimmestraße entwendeten sie ein orangenes Pedelec der Marke KTM, Model Macina, im Wert von rund 4000 Euro. In der Hellinghausstraße wurden insgesamt fünf Fahrräder, davon zwei Laufräder, entwendet. Hierbei handelte es sich um ein Fahrrad der Marke Votec, Model VE, Wert: 1500 Euro, ein Pedelec der Marke Haibike, Model Sduro / Nduro 7.0, Wert: 5000 Euro und ein MTB der Marke Propain, Modell Spindrift CF, Wert: 8500 Euro. In beiden Fällen entstanden zudem Gebäudeschäden.

Da vor allem hochwertige Mountainbikes sowie Pedelecs bei Dieben immer beliebter werden, ist es wichtig, diese und ihr Zuhause richtig gegen Einbrecher zu schützen. Damit die Täter kein leichtes Spiel haben, finden Interessierte in der Broschüre der Polizeiprävention wichtige Tipps zur Diebstahlsicherung von Zweirädern: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell