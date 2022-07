Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim

Ohne Kindersitz

In Heidenheim fuhr am Montag ein Mann mit seinem Kind im Auto, ohne es richtig zu sichern.

Gegen 19 Uhr fuhr ein 47-Jähriger in der Schnaitheimer Straße mit seinem VW. Auf dem Rücksitz saß sein Kind, das vier Jahre alt ist. Kinder in diesem Alter müssen bei der Fahrt in einem Auto besonders gesichert sein. Hierfür gibt es eine Vielzahl an Kindersitzen. Das Kind des 47-Jährigen fuhr jedoch im Auto mit, ohne vorschriftsmäßig gesichert zu sein. Die Polizei Heidenheim erkannte dies und hielt den Mann an. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Hinweis:

Unsere Kinder sind wohl das Wichtigste, was wir haben. Für den Schutz der Kinder sind wir Erwachsenen verantwortlich. Übernehmen Sie Verantwortung und transportieren Sie Kinder nicht ohne entsprechende Kindersitze. Damit sie auch im Falle eines Unfalls unverletzt bleiben. Weitere Hinweise gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

