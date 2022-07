Ulm (ots) - Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Motorrad des Herstellers Roadwin in der Schulstraße in Richtung Sportanlagen. An einer Einmündung zwischen dem Amselweg und der Wallersteinstraße bog zur selben Zeit ein 19-Jähriger mit einem Fiat nach links in die Schulstraße ein. Er fuhr zwar wohl ...

mehr