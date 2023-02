Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Diebstahl von Zweirädern und Werkzeugen aus Gartenlauben.

Lippe (ots)

(KF) Im Zeitraum zwischen Dienstag und Freitagnachmittag um 15 Uhr (07. - 10.02.2023) brachen bisher unbekannte Täter zwei Gartenlauben an der Hauptstraße auf. In den Lauben wurden Fahrzeuge und Werkzeuge aufbewahrt. Die Täter entwendeten ein Motorrad KTNM690, Farbe orange, zwei Pedelecs der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid in rot-grau. Weiter wurden ein satz 19-Zoll-Sommerkompletträder, ein Winkelschleifer und eine Bohrmaschine entwendet. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Abtransport oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold, Telefon 05231 6090, zu melden.

