POL-PDNW: (Ellerstadt) - Durchfahrtskontrollen

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 06.04.2022 kam es im Dienstbezirk der Polizei Bad Dürkheim zu einer Serie einer neuen Betrugsmasche. Dabei wird eine angebliche "Vorgerichtliche Mahnung" einer Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in München per Brief übersandt. Angeblich hätten die angeschriebenen Bürger einen Dienstleistungsvertrag mit der "Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot 6/49" abgeschlossen. Die aufgelaufenen angeblichen Kosten, ...

