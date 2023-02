Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Täter nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Lippe (ots)

(KF) Am Freitagnachmittagfiel ein 40-jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße auf, als er mit einem dort angezogenen Pullover und zwei entwendeten Geldbörsen das Geschäft verlassen wollte. Als sich ihm zwei Angestellte in den Weg stellten, wurden diese aggressiv zur Seite geschubst. Der Dieb konnte zunächst mit der Beute das Geschäftverlassen und flüchten. Kurze Zeit später konnte er jedoch im Rahmen einer Sofortfahndung wiedererkannt und durch Polizeibeamte festgenommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern noch an.

