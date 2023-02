POL-LIP: Schlangen. Zwei Baustellendiebe festgenommen

Lippe (ots) - (KF) Am Freitagabend befurh ein 57-jähriger Mann aus Lage mit seinem Pedelec die Währentruper Straße in Richtung Helpup. Zeitgleich bog eine 58-jährige Frau mit ihrem Volvo von einem Grundstück in die Währentruper Straße ein. Beim Einbiegen übersah die PKW-Fahrerin den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radler wurde durch den aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein ...

