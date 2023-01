Polizei Köln

POL-K: 230116-1-K Autofahrer nach Kollision mit Stadtbahn in Klinik

Köln (ots)

Ein Autofahrer (29) hat am Samstagnachmittag (14. Januar) auf der Aachener Straße in Lindenthal nach einer Kollision mit einer Stadtbahn lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Laut Zeugenangaben soll der 29-Jährige, der stadtauswärts fuhr, gegen 14.45 Uhr bei "Rot" nach links in Richtung Klosterstraße über die Gleise abgebogen sein. Die stadtauswärts fahrende Linie 1 erfasste den VW Polo in Höhe der Fahrertür. Der Fahrer (43) der Stadtbahn erlitt einen Schock. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell