POL-K: 230115-1-BAB/K/SU Einsatzkräfte stoppen Mercedes-Fahrer nach Verfolgung - Polizeihubschrauber im Einsatz

Köln (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt von Köln-Libur nach Niederkassel haben Zivilfahnder am Samstagabend (14. Januar) einen Mercedes-Fahrer (36) mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers gestellt.

Der 36-Jährige hatte gegen 19.30 Uhr in Höhe der Einmündung Liburer Straße/Urbanusstraße zunächst Anhaltezeichen missachtet und war dann mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h auf der Landstraße (L 269) in Richtung Ranzel geflüchtet. Aufgrund der Gefährdung Unbeteiligter hatten die Polizisten die Verfolgung abgebrochen und Unterstützung durch einen Hubschrauber angefordert, dessen Besatzung die gesuchte E-Klasse "Auf dem Sandberg" in Niederkassel ortete und die Streife zum Standort des Fahrzeugs lotste.

Zeugenaussagen zufolge soll der Raser auf seiner Fahrt im Rhein-Sieg-Kreis innerorts nahezu ungebremst über mehrere Kreuzungen und Einmündungen gefahren sein. Da dem 36-Jährigen nach ersten Ermittlungen seine Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2011 in Deutschland entzogen wurde, beschlagnahmten die Beamten seinen neu ausgestellten türkischen Führerschein noch an Ort und Stelle.

Den Fahrer erwarten nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (al/de)

