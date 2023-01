Polizei Köln

POL-K: 230113-4-K Zwei Radfahrende stoßen auf der Vogelsanger Straße zusammen - Krankenhaus

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß von zwei Radfahrenden am späten Donnerstagabend (12. Januar) kurz vor der Einmündung Vogelsanger Straße/Keplerstraße in Köln-Ehrenfeld ist ein beteiligter Mountainbiker (30) mit Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert worden.

Zeugenaussagen zufolge war eine 30-jährige Rennradfahrerin gegen 21.30 Uhr auf ihr Fahrrad gestiegen, um in Höhe eines Kiosks die Vogelsanger Straße zu überqueren. Als sie dabei unvermittelt zwischen zwei geparkten Fahrzeugen vom Gehweg auf den Radschutzstreifen fuhr, kollidierte sie dort mit dem stadtauswärtsfahrenden Mountainbiker. (sw/al)

