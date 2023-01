Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt mehrfach aus

Sprockhövel (ots)

Am Freitagmorgen hat die Brandmeldeanlage an einer Schule an der Geschwister-Scholl-Straße ausgelöst. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass die Auslösung bei der Überprüfung der Brandmeldeanlage verursacht wurde. Ein Eingreifen der Feuerwehr wurde nicht erforderlich. Um 13.40 Uhr meldete ein Spaziergänger eine Rauchentwicklung an der Albringhauser Straße. Hier hatte ein Anwohner eine Feuerschale ordnungsgemäß betrieben, die bei Eintreffen der Einsatzkräfte auch bereits wieder gelöscht war. Auch hier musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Um 20.25 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand an der Mathilde-Anneke-Straße gemeldet. Dort war an einem Fahrzeug vom Halter eine Rauchentwicklung festgestellt worden. Diese war bei Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr wahrzunehmen. Aufgrund des leichten Schmorgeruchs wurde das Fahrzeug auf eine Freifläche geschoben. Dort wartete der Fahrzeughalter auf ein Abschleppunternehmen. Am Sonntag rückte die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Wittener Straße aus. Hier nahmen die Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemitteln auf und reinigten die Straße. Dieser Einsatz war gegen 19.10 Uhr nach knapp einer halben Stunde beendet.

