POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1155

In den heutigen frühen Morgenstunden wurde ein 40-jähriger Mann in Hamm vorläufig festgenommen. Er ist verdächtig, seiner ebenfalls 40 Jahre alten Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Die Ehefrau musste notoperiert werden und schwebt noch in akuter Lebensgefahr. Der Tatverdächtige hat sich widerstandslos festnehmen lassen. Er soll heute noch von einem psychiatrischen Sachverständigen untersucht werden.

