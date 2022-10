Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1154

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund.

Am Samstag, 22.10., kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Scheffelstraße. Ein 19-jähriger Dortmunder war gegen 22.40 Uhr zu Fuß im dortigen Bereich unterwegs. Eine 29-jährige tatverdächtige Frau fing auf offener Straße einen Streit an, in dessen Verlauf sie auf den 19-Jährigen mit einem Messer einstach. Der 19-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, konnte aber durch eine Notoperation gerettet werden.

Ermittlungen führten kurz nach der Tat zu der 29-Jährigen. Die Beamten nahmen die psychisch stark auffällige Frau in ihrer Wohnung fest. Bei dem 19-Jährigen handelt es sich um ein Zufallsopfer. Eine Verbindung zu der Tatverdächtigen besteht nicht.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Es besteht der Verdacht, dass die Tatverdächtige im Vorfeld weitere Personen angesprochen hat. Insbesondere gesucht werden als Zeugen zwei Männer, die während des verbalen Streits in ein abgestelltes Auto gestiegen und weggefahren sein.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Presseauskünfte ausschließlich über die Staatsanwaltschaft Dortmund.

