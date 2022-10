POL-DO: Auseinandersetzungen am Wochenende in Dortmund - Messer im Spiel

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1149 Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Rheinischen Straße am Freitag, 21.10., hat die Polizei im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen 20.30 Uhr betrat ein Mann die Tankstelle an der Rheinischen Straße 199. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte er den Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. ...

mehr