POL-K: 230115-3-LEV 19-Jähriger gibt Schuss aus PTB-Waffe ab - Einsatz vor Cocktailbar in Opladen

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (15. Januar) haben Streifenpolizisten auf der Kölner Straße in Leverkusen-Opladen die Schreckschusswaffe eines Mannes (19) beschlagnahmt, nachdem dieser damit vor einer Cocktailbar einen Schuss in die Luft abgegeben hatte.

Ersten Erkenntnissen soll der 19-Jährige versucht haben, nach einem vorausgegangenen Streit erneut in die Bar zu gelangen. Er soll sich dabei mit der PTB-Waffe in der Hand dem Sicherheitspersonal vor dem Lokal genähert haben, welches daraufhin kurzerhand die Tür schloss. Hinzugerufene Einsatzkräfte stellten den Mann und einen Begleiter (22) noch am Einsatzort und fanden neben der unter einem Auto versteckten Waffe einen Schlagring bei dem 22-Jährigen.

Beide Männer erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz. (al/de)

