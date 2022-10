Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerpunkteinsatz in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1178

Am Donnerstag, 27.10., hat die Polizei Dortmund mit Unterstützung der Stadt Dortmund einen Schwerpunkteinsatz gegen kriminelle Strukturen in der nördlichen Innenstadt durchgeführt.

Bei der Kontrolle eines Shisha-Cafés am Nordmarkt konnten die Beamten zunächst einen Haftbefehl vollstrecken. Eine weitere Person versuchte sich vergeblich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann noch eine Haftstrafe von über einem Jahr wegen Drogenhandels abzusitzen hat. Die Beamten gaben ihm nun die Möglichkeit dazu. In dem Café wurden zudem 20 kg illegaler Tabak beschlagnahmt. Verfahren wegen Steuerhehlerei wurden eingeleitet.

Die Beamten vollstreckten einen weiteren Haftbefehl in einem Café in der Schützenstraße. Eine Person nahmen die Beamten wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland fest. In einem Nebenraum fanden die Einsatzkräfte zudem fünf hochwertige Bohrmaschinen und einen Laubsauger - mögliches Diebesgut.

Auf der Mallinckrodtstraße hielten die Beamten ein Auto mit Männern aus Rumänien an. Sie sind der Polizei als "reisende Täter" bekannt. Der Fahrer hatte keinen Führerschein, das Auto war weder versichert noch versteuert. Strafanzeigen wurden gefertigt, die Weiterfahrt untersagt.

Bei den Kontrollen in den Cafés stellten die Beamten außerdem insgesamt vier illegale Glücksspielautomaten sicher.

Es werden weitere, regelmäßige Einsätze folgen.

