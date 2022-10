Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund stellt Führerschein und VW nach Verkehrsunfallflucht sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1171

In der Nacht zu Donnerstag (27.10.2022) leistete sich ein 22-Jähriger aus Wickede (Ruhr) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die von der B 1 bis ins Sauerland führte.

Gegen 23:39 Uhr erhielt die Polizei Dortmund einen Notruf: Ein VW Polo fahre Schlangenlinien auf der B 1. Dabei sei es beinahe zu einem Unfall mit dem Wagen des Anrufers gekommen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Einsatzkräfte der Dortmunder Polizei den Polo-Fahrer entdecken und verfolgen. Die Anhaltezeichen der Beamten missachtete der Autofahrer und flüchtete. Dabei beschleunigte er zum Teil auf bis zu 160 km/h.

Bei seiner Flucht touchierte der junge Mann das Begleitfahrzeug eines Schwertransporters sowie einen Streifenwagen der Polizei. Trotz der Kollision konnte der 22-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter flüchten. Kurz vor der Anschlussstelle Neheim hielt er auf dem Seitenstreifen der A 445 an und ließ sich widerstandslos festnehmen. Glücklicherweise wurde bei dem rücksichtslosen Fahrverhalten des Mannes niemand verletzt. Am Begleitfahrzeug des Schwertransporters, dem Streifenwagen sowie am Polo entstanden Sachschäden.

Der 22-Jährige machte keinerlei Angaben zum Motiv seiner Flucht, die Einsatzkräfte stellten jedoch deutlichen Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Ein Arzt entnahm ihm auf einer Wache eine Blutprobe. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, Verkehrsunfallflucht sowie wegen des Verstoßes der Paragraphen 315c und 315d StGB. Der VW und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell